Опрос: только четыре партии попадут в Раду по итогам досрочных выборов 21 июля

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. За три дня до внеочередных всеобщих выборов на Украине число партий, реально претендующих на места в Верховной раде, сократилось. Как показал опрос центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, попасть в парламент смогут только четыре, а не пять из них, как это показывали исследования социологов ранее.

В аутсайдеры попала партия "Голос" певца Святослава Вакарчука. Она, согласно этому опросу, проведенного с 3 по 10 июля, не сможет преодолеть 5-процентный барьер. За нее сейчас готовы голосовать только 4,8% избирателей.

Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство с большим отрывом от всех остальных конкурентов. Правда и ее поддержка слегка снизилась, до 42,5% против 47% еще месяц назад.

А вот рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" вырос до 15,1%, тогда как на старте избирательной кампании он находился на уровне 12%.

За ней с отставанием почти вдвое идет партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,1%. Четверку замыкает "Батькивщина" Юлии Тимошенко. У нее - 7,6%.

При этом социологи отмечают высокий уровень отказов среди населения отвечать на вопрос относительно своих предпочтений на предстоящих выборах. Данный факт, по словам директора центра "Социальный мониторинг", может влиять на точность показателей.

Всего в ходе исследования были опрошены более 3 тысяч респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,8%.