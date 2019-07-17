Экс-президент Румынии усомнился в перспективах Молдавии на вступление в ЕС

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. У Молдавии нет перспективы вступления в ЕС, заявил бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

"Никто из европейских политиков не решается заявить очевидное - в Республике Молдова проживают румыны. Никто из них не может предоставить перспективу евроинтеграции этой стране, которая застряла между контролируемым Москвой Приднестровьем и границей ЕС. Вывод - предоставьте Молдове перспективу европейской интеграции, иначе всё так и будет тут оставаться так, как есть", - отметил Бэсеску в интервью, которое показал в среду молдавский телеканал TV8.

Во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна не сможет в ближайшие годы подать заявку на вступление в ЕС и должна проводить взвешенную политику, сохраняя стратегические отношения как на Западе, так и на Востоке. Выступая в эфире молдавского телеканала Accent он отметил, что руководство республики не намерено аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, но получило четкий сигнал из Брюсселя, что ЕС в ближайшие годы не намерен расширяться. Додон также отметил опасность геополитических игр в Молдавии, где есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам.