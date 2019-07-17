Reuters: Амано может в 2020 году досрочно уйти с поста гендиректора МАГАТЭ

ВЕНА, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано намерен в марте 2020 года досрочно сложить свои полномочия из-за болезни. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В самом МАГАТЭ заявили, что генеральный директор находится в постоянном контакте с Советом управляющих агентства и проинформирует официально о своих планах в нужное время.

72-летний японский дипломат возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года. В сентябре 2017 года Амано был утвержден на третий четырехлетний срок на посту генерального директора МАГАТЭ до 30 ноября 2021 года. За время работы Амано на посту гендиректора агентства была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), был принят 14 июля 2015 года в Вене.