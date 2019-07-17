Экс-мэр Риги Нил Ушаков не исключил своего участия во внеочередных выборах в думу

РИГА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший мэр Риги и лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков не исключил своего участия во внеочередных выборах в столичную думу, если они состоятся. Об этом в среду заявил политик, который был избран в Европарламент (ЕП) от республики.

"Если состоятся внеочередные выборы, то я буду обязан очень серьезно оценить необходимость отказа от места в Европарламенте и возвращения в Рижскую думу. Внеочередные выборы будут значить, что немалая часть нынешних депутатов, включая и тех, кто уже давно в партии, и тех, кто занимает должности в думе, в этих выборах от списка "Согласия" участвовать больше не смогут", - сказал он в интервью местной газете "Латвийские вести".

По его мнению, досрочные выборы в Рижскую думу - это редкая возможность избавиться от балласта. "От всех, кто только вредит партии и идеям согласия своим действием или бездействием, своими словами или своим молчанием. При этом от балласта, прилипал, бездельников и тому подобных людей избавляться нам придется на всех уровнях, не оглядываясь на географическую или институциональную принадлежность", - указал Ушаков.

Политик также заверил, что с избранием в Европарламент он не ушел в сторону от партийных дел. "От партийных дел и проблем я отходить не собирался и не собираюсь, равно как и оставлять своих товарищей или избирателей в беде. Я буду активно представлять интересы Латвии в Европарламенте, но и из Риги никуда не пропаду. На многие процессы и в партии, и в Рижской думе очень полезно какое-то время посмотреть со стороны", - отметил он.

Политический кризис

В официальном правительственном вестнике "Латвияс вестнесис" 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме" в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Ушаков стал депутатом ЕП по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.