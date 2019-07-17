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Эрдоган осудил нападение на сотрудников турецкого генконсульства в Эрбиле

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын пообещал, что Анкара ответит тем, кто стоит за атакой

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил в среду нападение на сотрудников генконсульства республики в Эрбиле (административная столица Иракского Курдистана).

"Осуждаю нападение на наших консульских сотрудников в Эрбиле <...> Мы продолжаем прилагать усилия вместе с иракскими властями для того, чтобы преступники были схвачены в ближайшее время", - написал турецкий лидер на своей странице в Twitter.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. Это первый случай нападения на дипломатов в Эрбиле.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын пообещал, что Анкара ответит тем, кто стоит за атакой.

Теги
ИракТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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