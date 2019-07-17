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Глава МИД Ирана назвал крайне опасной ситуацию в Персидском заливе

Как отметил Зариф, в регионе много кораблей, которые не должны там находиться

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Ситуация в Персидском заливе очень опасна из-за кораблей в территориальных водах Ирана. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Это очень опасная ситуация, в Персидском заливе много кораблей, которые не должны там находиться, - отметил он. - В нашей юрисдикции находятся 1500 миль береговой линии, но зачем там находятся другие корабли я не знаю. Мы обеспечиваем в регионе безопасность и стабильность, и я считаю, что эта безопасность и стабильность должна распространяться на всех".

Теги
ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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