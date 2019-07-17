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Кризис на Украине

В контактной группе согласовали процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50"

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, украинская сторона запросила около шести недель на "процессуальную очистку"
Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова Михаил Соколов/ТАСС
Описание
Уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова
© Михаил Соколов/ТАСС

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. На заседании в среду в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласована процедура обмена пленными по формуле "101 на 50". Об этом сообщила в среду Донецкому агентству новостей омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

"На сегодняшнем заседании мы выступили с предложением произвести в кратчайшие сроки обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", - заявила она. - На данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 101 человек, на территории ДНР - 50 человек".

По ее словам, в результате обсуждения достигнута договоренность, что сторонам предоставляется время для "процессуальной очистки".

"На это нам потребуется порядка месяца, но украинская сторона запросила около шести недель", - сказала Морозова.

После этого, уточнила она, информация о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, предоставляется в рабочую группу. После подтверждения выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств Контактная группа назначает конкретную дату проведения обмена.

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