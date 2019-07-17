В контактной группе согласовали процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50"

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. На заседании в среду в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласована процедура обмена пленными по формуле "101 на 50". Об этом сообщила в среду Донецкому агентству новостей омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

"На сегодняшнем заседании мы выступили с предложением произвести в кратчайшие сроки обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", - заявила она. - На данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 101 человек, на территории ДНР - 50 человек".

По ее словам, в результате обсуждения достигнута договоренность, что сторонам предоставляется время для "процессуальной очистки".

"На это нам потребуется порядка месяца, но украинская сторона запросила около шести недель", - сказала Морозова.

После этого, уточнила она, информация о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, предоставляется в рабочую группу. После подтверждения выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств Контактная группа назначает конкретную дату проведения обмена.