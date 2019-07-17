В ЛНР заявили, что Киев согласился допустить Фриша в СИЗО Старобельска и Харькова

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Украинская сторона в среду на встрече участников гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске согласилась допустить координатора подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша к сторонникам республики, которые находятся в следственных изоляторах (СИЗО) Старобельска и Харькова. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"По требованию ЛНР Украина наконец-то допустит Фриша в тюрьмы и СИЗО Харькова и Старобельска, где удерживаются более 20 сторонников республики", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

"После этого Фриш посетит также территорию ЛНР", - добавила Кобцева.

В апреле 2019 года украинская сторона не допустила координатора Фриша к удерживаемым на территории Украины лицам, которые были внесены в список для посещения по согласованию с Киевом.