Греция попросила США оказать ей поддержку из-за действий Турции

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Греция попросила США оказать ей поддержку перед лицом агрессивности Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил новый министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в среду журналистам в Вашингтоне после встречи с государственным секретарем США Майклом Помпео. Заявление министра распространила в Афинах его пресс-служба.

По словам Дендиаса, на встрече с Помпео он "попросил Соединенные Штаты занять четкую позицию, [оказывать] четкую поддержку Греции в том, что касается вопросов турецкой агрессивности". "Мы также попросили Соединенные Штаты иметь линию связи в случае возникновения каких-либо проблем, касающихся наших отношений с Турцией. <...> Они приняли это к сведению и ответят нам", - добавил министр.

Дендиас также выразил удовлетворение, что одна из его первых встреч в качестве главы МИД нового правительства Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом состоялась с госсекретарем США. "Мы все знаем, что у тесных отношений между Грецией и Соединенными Штатами имеется давняя история, но особенно интересно каждый раз расширять и углублять эти отношения. Мы говорили о стратегическом диалоге между двумя странами, об углублении этого диалога и включении в него других вопросов. Я также пригласил Помпео приехать в Афины на второй этап стратегического диалога. Американская сторона рассмотрит это очень позитивно, и вполне вероятно, что это произойдет осенью", - сообщил министр.

"У нас также была возможность обменяться мнениями по различным вопросам, но главное значение имел - и всегда имеет - вопрос о турецкой агрессивности как в отношении Кипра, суверенитета и суверенных прав Республики Кипр, так и суверенных прав Греции в широком регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Мы также отметили позитивные перспективы, которые существуют в вопросах энергетики и тематике сотрудничества с Кипром и Израилем в контексте этих трехсторонних отношений, а также в вопросах сотрудничества с Египтом", - сказал министр.

Санкции ЕС в отношении Турции

До этого Дендиас принимал участие в заседании в понедельник глав МИД стран ЕС в Брюсселе, по итогам которого было сообщено, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Совет ЕС, в частности, решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией. Совет также одобрил предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции на 2020 год (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), а также предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция, несмотря на санкции Европейского союза, намерена активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра. "Если вы принимаете подобные решения в отношении Турции, то мы активизируем нашу деятельность. Сейчас в Восточном Средиземноморье три наших корабля, мы отправим еще четвертый", - подчеркнул Чавушоглу.

Деятельность Турции у берегов Кипра

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Буровые суда находятся под охраной военных кораблей.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

В свою очередь Греция опасается, что, помимо нарушения ИЭЗ Кипра, Турция может попытаться предпринять бурение в исключительной экономической зоне Греции, что может привести к "вооруженному инциденту" между двумя странами.