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В МИД Венесуэлы заявили, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава ведомства Хорхе Арреаса сообщил, что лидер республики посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Россию в 2019 году. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

"Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями", - сказал он.

Арреаса подчеркнул, что контакты двух стран проходят на регулярной основе.

"Я не знаю, когда именно он может посетить Россию, но у нас всегда есть много тем для обсуждения с Россией, одним из главных наших партнеров, в том числе на высшем уровне", - добавил глава МИД Венесуэлы.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссия
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