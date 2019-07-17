WP: Палата представителей США заблокировала продажу оружия Саудовской Аравии

ТАСС, 18 июля. Палата представителей США заблокировала решение президента Дональда Трампа о продаже вооружений Саудовской Аравии на сумму более $8 млрд для сдерживания агрессии Ирана. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По данным газеты, законодатели выступили против продаж вооружений, так как они могут использоваться против гражданского населения в войне в Йемене, а также в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Отмечается, что Белый дом, вероятнее всего, наложит вето на это решение.

В мае администрация президента США Дональда Трампа приняла решение без одобрения Конгресса осуществить продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Тогда Трамп решил воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить процесс заключения 22 сделок "для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров".