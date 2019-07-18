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Признание РФ паспортов ДНР и ЛНР

Киев считает предоставление жителям Донбасса гражданства РФ вмешательством в дела Украины

МИД Украины выразил обеспокоенность "серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте"

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с указом президента России Владимира Путина о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало на своем сайте в четверг.

"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Действие российской стороны является нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - сказано в заявлении.

Кроме того, МИД подчеркнул, что такие указы "о паспортизации не будут признаваться украинской стороной", а также просит международных партнеров не признавать эти документы и усилить санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В соответствии с ним, получить гражданство в упрощенном порядке теперь могут жители не только "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республик), но и жители этих областей в целом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПризнание РФ паспортов ДНР и ЛНР
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