Пекин отверг критику кандидата на пост главы Пентагона по поводу присутствия КНР в Арктике

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китай выступает за открытое сотрудничество в Арктике и заинтересован в развитии региона. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя утверждение кандидата на пост министра обороны США Марка Эспера о стремлении Китая активизировать свое присутствие в Арктике.

"Мы будем следовать политике открытого сотрудничества и занимать позицию получения взаимной выгоды, участвовать вместе с другими заинтересованными сторонами в защите окружающей среды и устойчивом развитии Арктики", - отметил дипломат.

Он также заявил, что обвинения в адрес Китая в том, что он бросает вызов Соединенным Штатам в Арктике, являются бездоказательными. "Отдельные люди в Соединенных Штатах критикуют участие Китая в вопросах, связанных с Арктикой. Их аргументация противоречит фактам и общему направлению на мирное сотрудничество в Арктике", - подчеркнул Лу Кан. Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что "Арктика имеет глобальное международное значение".

Выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Марк Эспер, выступая 16 июля в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, заявил, что Китай стремится активизировать свое присутствие в Арктике, а также способен предпринять шаги по наращиванию своей военной активности в арктических морях.