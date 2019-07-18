Нацсовет по телевидению проведет проверку NewsOne из-за планов телемоста с "Россия 1"

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Нацсовета.

NewsOne обвинили в госизмене и терроризме за попытку провести телемост с Россией

"Национальный совет уведомил ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), что согласно решению от 9 июля в период с 24 по 25 июля будет проведена внеплановая выездная проверка ООО "Новости 24", - отмечается в сообщении.

Совет в этой связи попросил телеканал обеспечить ему условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить соответствующие документы.

Нацсовет решил провести проверку на NewsOne на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций после того, как канал анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия 1".

В связи с этим Служба безопасности Украины допросила генерального продюсера телеканала Василия Голованова в рамках уголовного дела по статье о покушении на совершение государственной измены за организацию телемоста с российским каналом "Россия 1".