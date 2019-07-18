Главы МВД Италии, Франции и Германии обсудят на Мальте проблемы мигрантов

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. /ТАСС/. Главы МВД Италии, Германии и Франции встретятся на Мальте для обсуждения проблемы миграции. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Джозеф Мускат на полях неформальной встречи министров внутренних дел стран ЕС, на которой вскрылись серьезные разногласия между этими странами, сообщает в четверг агентство ANSA.

"Мы ведем техническую работу по подготовке встречи по миграции между главами МВД четырех стран ЕС на Мальте", - приводит агентство его слова.

По данным агентства, серьезные разногласия европейских столиц вызвал принцип "безопасного порта" для доставки спасенных в море мигрантов. Берлин и Париж, несмотря на возражения Валлетты и Рима, пытаются настоять на том, чтобы в итоговом документе было зафиксировано правило высадки спасенных в ближайших портах Средиземноморья. Италия и Мальта указывают на необходимость обязательного и немедленного перераспределения прибывающих, а также введения системы "безопасных и законных каналов въезда в ЕС".

Италия и Мальта пытаются препятствовать доставке спасенных в Средиземноморье нелегалов в их порты, фактически запрещая заход судам неправительственных организаций. Каждый раз, когда подобные суда все-таки заходят в итальянские порты, разгорается скандал, в том числе дипломатический. Рим указывает, что мигранты должны доставляться в порты стран, под флагом которых ходит то или иное судно или откуда НПО (часто Германия или Нидерланды). Париж выступает с резкой критикой антимиграционной линии Рима.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы.