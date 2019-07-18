Посольство США утверждает, что получать визы в диппаспорт от учителей требовал МИД России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американские учителя подавали диппаспорт для получения российской визы по требованию МИД РФ. С таким утверждением выступила в четверг официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

"Важные факты: российское правительство требует чтобы учителя Англо-американской школы приезжали в Россию по дипломатическим визам. Учителя, работающие в российском посольстве [в Вашингтоне] также въезжают в США по дипломатическим визам, - написала Калан в Twitter. - Министерство иностранных дел РФ требовало, чтобы визы учителям Англо-американской школы проставлялись в дипломатические паспорта".

Ранее в МИД РФ заявили, что сообщения об отказе в выдаче виз учителям из США - это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами, при этом школа "работает как коммерческое предприятие". В дипведомстве подчеркнули, что Москва в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В школе учатся около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети. Издание предполагает, что часть школьников, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей. Оно констатирует, что это, вероятнее всего, не коснется детей дипломатов США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.