Медведчук: целью партии "Оппозиционная платформа" является восстановление отношений с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что программной целью его движения является восстановление экономических отношений с Россией.

"Наша политическая сила активно устанавливает диалог, и одной из программных задач, которая стоит перед нашей партией, - это восстановление экономических отношений с РФ. Вы знаете, что у нас были встречи с руководством правительства, с председателем правительства, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы встречались с руководством Госдумы, встречались с руководством "Газпрома", где была достигнута договоренность по предложению российской стороны в случае прямых поставок газа - снижение цены на 25%. Вы поддержали потом публично, что такая договоренность есть", - сказал Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это тот вариант, который на сегодняшний день улучшит ситуацию на Украине, которая сложилась в жилищно-коммунальных тарифах для населения.

По словам Медведчука, диалог с Россией партия продолжает, несмотря на то, что "возбуждаются уголовные дела и старой властью, и новой". "Есть активные действия со стороны радикальных сил, национал-радикалов, национал-демократов, которые возражают против этого. Но наша политическая сила продолжает эту работу, и мы будем восстанавливать этот диалог с целью восстановления экономических отношений. И, на наш взгляд, это очень важно", - сказал он.

Коснувшись недавнего телефонного разговора президентов РФ и Украины, Медведчук отметил, что считает его "исключительно положительным моментом". "Ваш телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Украины Зеленского Владимира Александровича, воспринят с вдохновением и надеждой очень многими на Украине", - сказал он.

Лидер украинской партии привел в пример данные социологических исследований, согласно которым 70% граждан страны считают, что "для вопросов мира, освобождения граждан, находящихся в России и, естественно, взаимного освобождения граждан нужен прямой диалог, нужны прямые переговоры". "70% выступает за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с вами. А 55% выступают за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с представителями Донецка и Луганска", - сказал Медведчук.

Около 80% жителей Украины, отметил он, хотят мира и прекращения боевых действий.