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МИД Украины увидел препятствия в реализации идеи Зеленского о выдаче украинских паспортов

Инициатива украинского лидера требует изменений в конституции страны

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев требует внесения изменений в конституцию Украины. Об этом в четверг сообщили в МИД страны.

"Успешность реализации этой идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, украинской диаспоры за рубежом, а также парламента и потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности конституции", - цитирует сообщение министерства агентство УНН.

В среду президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. В то же время прямой запрет иметь гражданство другого государства распространяется только на государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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