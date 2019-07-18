{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия Порошенко сообщила, что ее лидера через суд пытаются снять с выборов в Раду

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Украины Петра Порошенко пытаются через суд снять с парламентских выборов, которые состоятся 21 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии "Европейская солидарность" с требованием снять Петра Порошенко с регистрации якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации. Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева", - сказано в сообщении.

При этом партия считает передачу дела в Окружной административный суд Киева "элементом давления". "Избежав незаконным способом оценки и аттестации, этот орган (суд) превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим", - отметили в "Европейской солидарности", заявив, что решение Шестого апелляционного административного суда будет обжаловано в Верховном суде.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПарламентские выборы на Украине - 2019
Германия обсудит в ЕС тему облегчения визового режима для молодежи из России
Такое решение Берлин не может принимать в одиночку, отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас
Читать полностью