Профильный комитет Сената США одобрил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил единогласно одобрил в четверг выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны США. Об этом сообщил председатель комитета, республиканец Джеймс Инхоф.

Теперь его кандидатура будет вынесена на рассмотрение полного состава Сената США. При положительном исходе он будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

Этот комитет также единогласно одобрил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США.

Теперь кандидатура генерала будет вынесена на рассмотрение полного состава Сената США. При положительном исходе он будет приведен к присяге в качестве нового главы КНШ ВС.