Пенс: США наравне с денуклеаризацией КНДР выступают за свободу вероисповедания в стране

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты наравне с денуклеаризацией Корейского полуострова и установлением мира в регионе выступают за свободу вероисповедания в КНДР. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс.

"Можете быть уверены в том, что, пока президент [Дональд] Трамп продолжает стремиться к денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира, США будут продолжать выступать за свободу вероисповедания для всех верующих на Корейском полуострове", - сказал вице-президент, выступая на форуме в Госдепартаменте, посвященном свободе вероисповедания в мире.

Пенс также подверг критике власти Саудовской Аравии за оказание "невообразимого давления" на верующих в королевстве.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.