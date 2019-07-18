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Пенс: США наравне с денуклеаризацией КНДР выступают за свободу вероисповедания в стране

Также вице-президент раскритиковал власти Саудовской Аравии за оказание "невообразимого давления" на верующих

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты наравне с денуклеаризацией Корейского полуострова и установлением мира в регионе выступают за свободу вероисповедания в КНДР. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс.

"Можете быть уверены в том, что, пока президент [Дональд] Трамп продолжает стремиться к денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира, США будут продолжать выступать за свободу вероисповедания для всех верующих на Корейском полуострове", - сказал вице-президент, выступая на форуме в Госдепартаменте, посвященном свободе вероисповедания в мире.

Пенс также подверг критике власти Саудовской Аравии за оказание "невообразимого давления" на верующих в королевстве.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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