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В Турции заявили, что исключение страны из программы по F-35 ослабит южный фланг НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также подчеркнул, что Анкара является стратегическим партнером Вашингтона

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Исключение Турции из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит способности НАТО. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО", - приводит его слова агентство Anadolu.

Министр также отметил, что Анкара "является стратегическим партнером США и в связи с этим имеет право рассчитывать, что Вашингтон откажется от шагов, которые могут навредить двусторонним отношениям".

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