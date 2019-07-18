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Арест главреда "РИА Новости Украина"

В Офисе Зеленского предложили, чтобы одновременно с Вышинским освободили Сенцова

Ранее в Кремле заявили, что возвращение в Россию главреда агентства "РИА новости Украина" могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений двух стран

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в Офисе главы государства предлагают освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова одновременно с главным редактором агентства "РИА новости Украина" Кириллом Вышинским, находящимся под стражей на Украине.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она в четверг в Facebook.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Теги
УкраинаПесков, Дмитрий СергеевичАрест главреда "РИА Новости Украина"Зеленский, Владимир Александрович
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