Волкер считает выдачу паспортов России жителям Украины противоречащей минским соглашениям

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер назвал решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу минских соглашений. Такое утверждение он разместил в четверг на своей странице в сети Twitter.

"Выдача российских паспортов гражданам Украины открыто противоречит духу минских соглашений и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. По документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом".

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ.