Ливийский аэропорт Митига закрыт после бомбардировки

ТАСС, 18 июля. Аэропорт Митига, расположенный в пригороде столицы Ливии Триполи, объявлен закрытым после того, как подвергся атаке с воздуха. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на странице аэропорта в Facebook.

"Международный аэропорт Митига только что подвергся бомбардировке, поэтому воздушное сообщение приостановлено до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обстреле никто из работников аэропорта и пассажиров не пострадал.

Этот аэропорт на регулярной основе подвергается атакам со стороны отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время Митига находится под контролем сил, выступающих на стороне международно признанного ПНС во главе с Фаизом Сараджем.

Аэродром Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек уже погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.