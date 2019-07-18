Подвергшийся бомбардировке ливийский аэропорт Митига возобновил работу

ТАСС, 18 июля. Расположенный в пригороде столицы Ливии Триполи аэропорт Митига, который был закрыт в четверг после совершенной на него атаки с воздуха, вновь возобновил работу. Соответствующее заявление опубликовано на странице аэропорта в Facebook.

"Авиационные власти открыли воздушное сообщение с международным аэропортом Митига, и авиаперевозчики начинают осуществлять оставшуюся часть рейсов, запланированных на сегодня", - отмечается в заявлении. Нанесен ли воздушной гавани какой-либо ущерб, не сообщается.

Аэропорт Митига на регулярной основе подвергается атакам со стороны отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время Митига находится под контролем сил, выступающих на стороне международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Аэродром Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек уже погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.