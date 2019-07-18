В США не предъявят новых обвинений по делу о плате женщинам за молчание о связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура в штате Нью-Йорк не планирует предъявлять новых обвинений по делу о выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в интимную связь с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Как отметили его источники, такое решение принято, несмотря на наличие данных, свидетельствующих о том, что Трамп и лица из его окружения, вероятнее всего, были осведомлены об этих выплатах. Газета The New York Times также приводит слова представителей прокуратуры, которые отметили, что разбирательство считается завершенным.

В четверг в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили рассекреченные документы, которые касаются разбирательства по делу бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, он отбывает в настоящее время тюремное заключение за ряд преступлений, в том числе выплату крупной суммы за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Коэн заявлял, что действовал по поручению Трампа, но он это отрицает.

Как следует из указанных документов, в ФБР проанализировали телефонные разговоры, которые вели Коэн, Трамп и лица из окружения последнего. Полученные данные якобы свидетельствуют о том, что Трамп, а также Хоуп Хикс, являвшаяся в то время его помощницей, были осведомлены о выплате денег по крайней мере одной из женщин - экс-порноактрисе Стефани Клиффорд.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет о Клиффорд, а также бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что американские законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение Коэну заплатить Клиффорд и Макдугал за молчание.