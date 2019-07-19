Премьер Грузии: Минюст был обязан переоформить доли "Рустави-2" на бизнесмена Халваши

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии в четверг было обязано удовлетворить заявление бизнесмена Кибара Халваши о переоформлении 100% долей телекомпании "Рустави-2" на его имя. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам, комментируя претензии ряда оппозиционных политиков по поводу того, что власти поспешили зарегистрировать телеканал на нового владельца и тем самым прибрали к рукам оппозиционный канал.

"Так называемые аргументы наших оппонентов являются чистой воды демагогией, так как у них нет ничего общего с реальностью. В частности, владелец поступил так, как посчитал необходимым, а Министерство юстиции осуществило те процедуры, которые обязано было проделать по закону. Это не было их [Минюста] выбором. Это было обязательством, и всем необходимо это учесть", - сказал Бахтадзе, добавив, что медиаплюрализму в Грузии ничего не угрожает.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг опубликовал решение, в котором говорится, что он не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле "Рустави-2". Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к Халваши.

Минюст Грузии в четверг исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави-2" и обещал им полную редакционную свободу.