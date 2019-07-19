Помощник Зеленского заявил, что Киев ради мира в Донбассе должен идти на компромиссы

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир считает, что в урегулировании конфликта с Донбассом необходимо идти на любые компромиссы, кроме вопроса территориальной целостности. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовало в пятницу издание "Левый берег".

"Мое мнение - мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском, - сказал помощник президента. - Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том что украинский язык - единственный государственный".

По словам Шефира, языковой вопрос становится предметом спекуляций и разъединяет страну. "Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина - на украинском", - сказал он, комментируя позицию главы Офиса президента Андрея Богдана, который ранее предложил предоставить русскому языку в Донецкой и Луганской областях статус регионального.

Отвечая на вопрос о том, к каким еще компромиссам готова команда президента, Шефир сказал: "Ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности". Он также признал необходимость выполнить требование минских соглашений об объявлении амнистии в отношении участников конфликта в Донбассе. "Это прописано в минских договоренностях, нам надо их соблюдать. Но, только для тех, на ком нет крови", - уточнил помощник президента.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что разрешил бы предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске, но при условии, что эти территории Донбасса вновь будут подконтрольны Киеву, а государственным языком там останется украинский. Это вызвало негативную реакцию ряда националистически настроенных политиков, в том числе спикера Верховной рады Андрея Парубия, который заявил, что парламент не допустит такого шага.

После этого представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать только как его личную позицию.