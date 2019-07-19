В Киеве открыли дело о причастности экс-властей к бегству из страны судьи-коррупционера

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверяет причастность окружения бывшего президента Петра Порошенко к бегству из страны судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиненного в получении взятки в $150 тыс. Об этом Общественному радио рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По словам Ивановой, дело открыли вечером 18 июля. "Основанием для открытия уголовного дела стала публикация в СМИ о возможной причастности к вывозу судьи бывшего руководства страны", - сказала она. Преступление квалифицируется по статьям "о незаконной переправке через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст. 332 УК) и о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК)".

Чаусу в августе 2016 года Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная рада сняла с судьи неприкосновенность, а Соломенский суд разрешил его задержать. В ноябре Интерпол объявил Чауса в розыск, а 1 марта 2017 судью задержали в Кишиневе.