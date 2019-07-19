В США освободили турецкого банкира, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Власти США освободили турецкого банкира Хакана Атиллу, которого считали виновным в нарушении санкций США против Ирана. Об этом сообщает в пятницу телеканал NTV.

По его данным, Атиллу доставили в миграционный департамент, чтобы затем отправить его в Турцию.

Атилла занимал должность заместителя председателя Halkbank.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения.

Анкара неоднократно выступала с острой критикой в адрес Вашингтона из-за этого дела. Турецкие власти отмечали, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Президент Турции Тайип Эрдоган называл судебный процесс над банкиром в США попыткой оказания давления на республику.