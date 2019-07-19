Тысячи людей в столице Алжира требуют ухода в отставку деятелей правящего режима

РАБАТ, 19 июля. /ТАСС/. Тысячи человек собрались в центре столицы Алжира в пятницу после полудня на очередной марш протеста против властей с требованием проведения демократических преобразований в стране. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Акция проходит, в частности, на площади Мориса Одэна и перед Главным почтамтом, на проспекте Дидуша Мурада. "Уходите! Уходите!", - распевает огромная толпа, призывая высшее руководство страны, в том числе временного президента Абделькадера Бенсалеха, покинуть свои посты. "За гражданское, а не военное государство! За гражданское, а не полицейское государство!", - скандируют активисты марша, требуя повысить роль народа в политических процессах.

Повсюду, где проходят протестные акции, видно множество флагов Алжира, транспаранты с лозунгами о необходимости коренных реформ, повышения уровня жизни, защиты прав человека, борьбы с коррупцией. На улицы вышли деятели правозащитных, профсоюзных организаций, лидеры студенческих движений. Сотрудники полиции охраняют правительственные здания, внимательно наблюдают за ходом маршей, но не производят задержаний.

Как отмечает TSA, нынешние пятничные шествия - 22-е с момента начала массовых протестных демонстраций в феврале этого года - носят особый, местами даже праздничный характер. Причина такого настроения - предстоящий финальный матч Кубка африканских наций по футболу 2019 года. В решающей игре континентального первенства, которая пройдет в пятницу вечером в Каире, встретятся команды Алжира и Сенегала.

Как сообщает информационное агентство Algeria Press Service, Главное управление национальной безопасности Алжира подготовило специальный план по случаю финального матча кубка.

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва их участники добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.