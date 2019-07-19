Белый дом обвинил Иран в эскалации насилия в регионе после задержания британского танкера

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация США обвинила в пятницу иранские власти в эскалации насилия в районе Персидского залива. С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретта Марки, комментируя задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

"Уже второй раз за неделю Великобритания становится объектом нарастающего насилия со стороны иранского режима. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренного поведения Ирана", - говорится в заявлении Марки.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Как сообщили в шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, его экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

По информации телеканала Sky News, МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства проверяют информацию о задержании судна. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.