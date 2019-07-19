{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом обвинил Иран в эскалации насилия в регионе после задержания британского танкера

США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить свои "безопасность и интересы от злонамеренного поведения Ирана", отметили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация США обвинила в пятницу иранские власти в эскалации насилия в районе Персидского залива. С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретта Марки, комментируя задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

"Уже второй раз за неделю Великобритания становится объектом нарастающего насилия со стороны иранского режима. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренного поведения Ирана", - говорится в заявлении Марки.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Как сообщили в шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, его экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

По информации телеканала Sky News, МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства проверяют информацию о задержании судна. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.

Теги
СШАИранВеликобритания
Трамп заявил, что обсудит задержание британского танкера Ираном с Лондоном
Читать полностью