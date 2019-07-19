МИД и Минобороны Британии проверяют информацию о задержании британского танкера Ираном

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства в срочном порядке проверяют информацию о задержании следующего под британским флагом нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом представители двух ведомств заявили в пятницу вечером телеканалу Sky News.

"В срочном порядке пытаемся получить дополнительную информацию", - сказали сотрудникам телеканала в Форин оффисе.

Источник в британском правительстве, в свою очередь, сообщил агентству Reuters, что в связи с инцидентом состоится экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Sky News сообщает о том, что для министра обороны королевства Пенни Мордонт был проведен срочный брифинг.

Как сообщает сайт газеты The Times, Stena Impero - принадлежащий шведской грузотранспортной компании Stena Bulk танкер под британским флагом, на борту которого находятся 23 человека. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), танкер был задержан КСИР "в связи с нарушением международных правил".

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.