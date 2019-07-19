СМИ: задержанный Ираном британский танкер не реагировал на предупреждения

ТАСС, 19 июля. Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания AIS (Automatic Identification System) и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на военный источник.

"Танкер выключил свой трекер и проигнорировал несколько полученных от Ирана сигналов, основанных на международных морских правилах, перед тем, как был задержан", - сказал на условиях анонимности собеседник агентства.

Согласно заявлению КСИР, танкер Stena Impero был задержан "в связи с нарушением международных правил". По информации судовладельца, на борту судна находятся 23 члена экипажа. По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Агентство Reuters сообщило позднее со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv, что КСИР мог задержать и второй британский танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии. Он резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.