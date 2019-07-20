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Политический кризис в Венесуэле

Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку

По словам помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон продолжит оказывать давление на Каракас
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон AP Photo/Alex Brandon
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.

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Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя новые санкции Вашингтона в отношении Каракаса.

"Сегодня Минфин США ввел санкции против четырех представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Ведомство отметило, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении правительства Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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