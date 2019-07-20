Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя новые санкции Вашингтона в отношении Каракаса.

"Сегодня Минфин США ввел санкции против четырех представителей спецслужб Мадуро, Главного управления военной контрразведки, которые безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ Венесуэлы. США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Ведомство отметило, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении правительства Мадуро.