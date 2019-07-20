Координатор от ОБСЕ встретился в Луганске с удерживаемыми в ЛНР лицами

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Координатор гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины от ОБСЕ Тони Фриш в субботу при содействии властей Луганской народной республики (ЛНР) встретился в Луганском учреждении исполнения наказаний с шестью лицами, удерживаемыми в связи с военными действиями в Донбассе. Об этом сообщило агентство "Луганскинформцентр".

Фриш отметил, что прибыл в Луганск в рамках подготовки предусмотренного минскими соглашениями обмена удерживаемыми лицами после посещения в СИЗО Старобельска и Луганска сторонников ЛНР. Основной целью визита он назвал проверку условий содержания удерживаемых лиц, а также осмотр взорванного моста через Северский Донец в районе пункта перехода "Станица Луганская".

"Безусловно, условия содержания разнятся в разных центрах в связи с тем, что разная инфраструктура, но хотелось бы сказать, что условия содержания по обе стороны линии соприкосновения, в принципе, похожи, - отметил координатор гуманитарной подгруппы. - Мы проводили беседы конфиденциально по обе стороны линии соприкосновения"

Представитель ОБСЕ рассказал, что в ЛНР он поговорил с пятью мужчинами и одной женщиной. Он подчеркнул, что украинская сторона настаивала на встрече с двумя из тех, кого он посетил, добавив, что трудностей в данном вопросе не возникало.

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева по итогам заседания участников гуманитарной подгруппы контактной группы 17 июля сообщила, что республика готова провести обмен подтвержденными удерживаемыми лицами, в ходе которого украинской стороне будут переданы 19 человек, а в республику вернутся 107.