На Украине впервые задействуют авиацию для обеспечения порядка на выборах в Раду

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) Украины впервые будет использовать авиацию для обеспечения порядка на выборах парламента страны, которые состоятся 21 июля. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, передислоцированы по регионам самолеты АН-72, АН-26, вертолеты H225, Н145 и МИ-8 с мобильными группами спецназа Нацгвардии и Нацполиции.

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже заступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов в парламент. "Мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе служб, связанной со взрывоопасными предметами, и кинологов, группам быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы, чтобы сформировать оперативные резервы ", - добавил он.

Ранее Национальная полиция зарегистрировала более 5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с досрочным выборами в Раду, зарегистрировано 273 уголовных дела, составлено более 11 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Во время голосования к охране общественного порядка будут привлечены почти 132 тысячи правоохранителей. Украинские силовики перешли на усиленный режим службы в связи с избирательной кампанией с 15 июля. Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии на Украине.