СМИ: Эр-Рияд переправил в Оман иранского моряка, снятого с судна у берегов Йемена

ТАСС, 20 июля. Саудовская Аравия переправила иранского моряка, ранее снятого по состоянию здоровья с иранского судна у берегов Йемена, властям Султаната Оман. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что иранский гражданин был доставлен в Оман после полученной Эр-Риядом просьбы от Ирана. Эта просьба была передана саудовским властям через посольство Швейцарии в королевстве.

В июне саудовские власти сообщили, что эвакуировали с иранского судна, находившегося неподалеку от йеменского порта Ходейда, одного из членов команды по состоянию здоровья. Он был доставлен на территорию Саудовской Аравии, где ему было оказана медицинская помощь.