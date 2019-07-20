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СМИ: Эр-Рияд переправил в Оман иранского моряка, снятого с судна у берегов Йемена

Моряка ранее эвакуировали по состоянию здоровья

ТАСС, 20 июля. Саудовская Аравия переправила иранского моряка, ранее снятого по состоянию здоровья с иранского судна у берегов Йемена, властям Султаната Оман. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что иранский гражданин был доставлен в Оман после полученной Эр-Риядом просьбы от Ирана. Эта просьба была передана саудовским властям через посольство Швейцарии в королевстве.

В июне саудовские власти сообщили, что эвакуировали с иранского судна, находившегося неподалеку от йеменского порта Ходейда, одного из членов команды по состоянию здоровья. Он был доставлен на территорию Саудовской Аравии, где ему было оказана медицинская помощь.

Теги
ИранОманЙеменШвейцарияСаудовская Аравия
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