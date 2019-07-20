Жээнбеков: участие Киргизии в ООН, ШОС и ОДКБ повышает их потенциал в устранении угроз

БИШКЕК, 20 июля. /ТАСС/. Участие Киргизии в различных международных объединениях повышает их возможности в борьбе с современными угрозами. Об этом заявил в субботу в Ошской области республики во время посещения финальной стадии военных учений "Сары-Таш - 2019" глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков, сообщила его пресс-служба.

"Большинство государств, объединившись в разные организации и союзы, активно содействуют в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. В этой борьбе наша республика встала в один ряд с другими странами и международным сообществом. Участие Кыргызской Республики в ООН, ШОС и ОДКБ повышает общий потенциал всех государств в устранении современных вызовов и угроз", - цитирует президента его пресс-служба.

По ее данным, в учениях приняли участие представители всех родов войск Киргизии, а также других силовых структур страны. "Без эффективной координации сил невозможно обеспечить безопасность и стабильность. Нам необходимо добиться высокой степени совместной работы министерств, ведомств и органов местного самоуправления. Учения "Сары-Таш - 2019" проводятся именно в этих целях", - отметил Жээнбеков.

По его оценке, проведение в Чон-Алайском районе "Сары-Таш - 2019" способствует "укреплению национальной безопасности государства" и "соответствует духу сотрудничества с соседними странами". Президент также выразил благодарность представителям стран-партнеров, которые оказывают Киргизии помощь в повышении потенциала ее армии. "В мероприятии приняли участие военные атташе Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Индия, руководство российской военной базы "Кант" в Кыргызстане и представители Международного Комитета Красного Креста", - отмечает пресс-служба.

В тактических учениях "Сары-Таш - 2019" приняли участие около 600 военнослужащих Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Национальной гвардии, Государственного комитета обороны, Государственной пограничной службы, а также МВД, МЧС и Государственного комитета национальной безопасности республики. В мероприятии были задействованы более сотни единиц военной техники, включая артиллерийские системы, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Главной целью учений была отработка подразделениями совместных действий по уничтожению вторгшихся в Киргизию бандформирований.