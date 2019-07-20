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Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400

Соответствующую позицию Госсекретарь США изложил в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу "выразил разочарование" в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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"Помпео подтвердил приверженность Соединенных Штатов решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе, а также обязательства правительства США обеспечить защиту местных партнеров, работающих с Соединенными Штатами и международной коалицией по борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметила Ортэгус.

Как сообщили ранее в пресс-службе турецкого МИД, главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили проблемы, связанные с С-400 и американскими истребителями пятого поколения F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии.

Это первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран после начала поставок С-400 в Турцию, заявления Вашингтона об исключении республики из программы по созданию F-35, а также сообщений главы Белого дома Дональда Трампа о том, что американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении республики.

Ситуация вокруг С-400 и F-35

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Турция является первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года.

США предпринимают попытки не допустить получения Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут ввести в отношении Турции различные санкции.

Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до настоящего времени участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония. 17 июля Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении Турции из программы производства F-35. При этом Министерство обороны США уточнило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35.
 

Теги
СШАТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, Мевлют
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