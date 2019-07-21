Украинцы активно голосуют на выборах в Раду с надеждой выбрать новую власть

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Граждане Украины проявляют высокую активность на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывав на нескольких участках 216 округа в Дарницком районе Киева.

Еще до открытия избирательных участков возле них образовались большие - до ста человек - очереди. В нарушение традиции вместе с представителями старшего поколения утром много молодежи. Многие пришли с детьми. В небольшой группе людей, ожидающих открытия участка, слышно, как дедушка поясняет внучке: "Мы пришли голосовать за новую власть. Надеюсь, что она для тебя сделает жизнь лучше".

Все избирательные участки в округе, как сообщил ТАСС представитель окружной комиссии, открылись вовремя - в 08:00. Возле участков дежурят четыре сотрудника полиции, обстановка спокойная. Люди, которые приходят на участки, не останавливаются возле агитационных плакатов, а сразу проходят в кабинки для голосования. Очевидно, что с выбором они уже определились.

Украинцам сегодня предстоит сделать выбор среди 22 партий, а также среди кандидатов по мажоритарным округам, число которых по разным округам достигает нескольких десятков. Так, только в 216 округе людям необходимо определиться среди 20 кандидатов.

Досрочные выборы в Верховную раду девятого созыва проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам - получить относительное большинство голосов в своем округе. В парламент, который по Конституции должен состоять из 450 депутатов, будут избраны 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось после 2014 года на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4 - 5%, находясь на грани прохождения в парламент.