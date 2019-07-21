{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рекордное число человек досрочно проголосовало на парламентских выборах в Японии

Речь идет о свыше 17 млн избирателей

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Рекордное число человек - свыше 17 млн - проголосовало досрочно на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента) Японии, которые проходят в это воскресенье. Об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям.

Отмечается, что в этот раз досрочно проголосовали 17,6271 млн человек, что стало абсолютным рекордном за всю историю проведения в стране таких выборов. По сравнению с показателем 2016 года, когда в Японии последний раз проходили выборы в Палату советников, эта цифра увеличилась на 1,08 млн человек.

В ходе проходящих раз в три года выборов кандидаты будут бороться за 124 из 245 мест. По данным многочисленных опросов общественного мнения, правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - удержат большинство мест в Палате советников.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
Кризис на Украине
Пункт пропуска "Майорское" в Донбассе возобновил работу после сообщения о минировании
Как сообщил советник Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информация о минировании не подтвердилась
Читать полностью