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Кризис на Украине

Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирия

Затишье на передовой наблюдается с 00:01 21 июля

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

"На передовой с 00:01 21 июля - затишье", - говорится в сообщении ООС в Facebook.

Ранее о наступлении режима тишины вдоль линии соприкосновения заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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