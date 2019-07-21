Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирия

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

"На передовой с 00:01 21 июля - затишье", - говорится в сообщении ООС в Facebook.

Ранее о наступлении режима тишины вдоль линии соприкосновения заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.