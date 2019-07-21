В ДНР сообщили о срыве перемирия со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия. ВСУ применили стрелковое оружие", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Вопрос о новом перемирии не удавалось согласовать с начала лета - стороны не смогли прийти к соглашению по прекращению огня в начале июня на первой после вступления в должность президента Владимира Зеленского встрече контактной группы в Минске. Попытка договориться о дополнительных гарантиях соблюдения перемирия предпринималась и на заседании 2 июля, однако, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, украинская сторона вновь отказалась реализовывать эти меры в полном объеме.

При этом ситуация на линии соприкосновения начала обостряться - число обстрелов резко увеличилось, что привело к жертвам среди мирного населения.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров все же смогли прийти к соглашению и объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

В новость были внесены изменения (13:34 мск) - добавлены подробности.