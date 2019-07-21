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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Ливийская национальная армия объявила о сбитом турецком беспилотнике в Триполи

При авиаударе погибли восемь военнослужащих ЛНА

ТАСС, 21 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье, что сбила турецкий беспилотник над Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, дрон был сбит на южной столичной окраине, в районе Айн-Зара. В то же время телеканал со ссылкой на военный ливийский источник информирует, что при турецком авиаударе в Триполи погибли восемь военнослужащих ЛНА. При этом телеканал не приводит сведений о том, когда и как был нанесен удар.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий по меньшей мере 1048 человек погибли, более 5,5 тыс. получили ранения.

28 июня ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки правительства в Триполи. 30 июня МИД Турции заявил, что ЛНА удерживает в заключении шестерых турецких граждан. В Анкаре расценили эти действия как "акт бандитизма и пиратства" и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара "станут законной целью" для удара. 1 июля стало известно об освобождении турецких граждан, однако признанный международным сообществом парламент Ливии объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецкой угрозе.

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ТурцияЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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