Зеленский не исключил проведения досрочных местных выборов на Украине

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения досрочных выборов в местные органы власти. Об этом он заявил в воскресенье во время выступления в штабе партии "Слуга народа".

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно. Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.

В офисе Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления: об этом ранее заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

В воскресенье на Украине прошли выборы в Верховную раду. По данным экзитполов, в парламент проходят пять партий, большинство голосов по партийным спискам набирает партия сторонников Зеленского "Слуга народа".