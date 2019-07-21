МВД Украины в день выборов в Раду не зафиксировало значительных и грубых правонарушений

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в день голосования на внеочередных выборах в Верховную раду значительных и грубых правонарушений не зафиксировано.

"День голосования прошел без значительных и грубых правонарушений. Мы снова продемонстрировали самый высокий уровень безопасности стандартов и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан", - написал он в Facebook.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. "Правоохранители внесли 71 сообщение в ЕРДР [Единый реестр досудебных расследований]", - приводит его слова пресс-служба ведомства. Большинство уголовных дел связаны, по его словам, с подкупом избирателей, заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан, препятствованием осуществлению избирательного права, фальсификацией избирательных документов.

По результатам экзитполов, в Раду проходят пять партий. "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.