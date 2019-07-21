В парламенте Испании стартуют дебаты по кандидатуре Педро Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Дебаты по кандидатуре исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра стартуют в понедельник в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Ожидается, что первое голосование в парламенте состоится во вторник. Чтобы быть избранным в ходе него, претенденту на должность главы кабмина нужно получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. В случае, если этого не происходит, через два дня в Конгрессе пройдет второе голосование, в ходе которого уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Если по итогам текущих дебатов Санчесу не удастся быть переизбранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.

Переговоры с левыми

28 апреля в Испании прошли досрочные всеобщие выборы. Изначально волеизъявление было намечено на 2020 год. Из-за того, что парламент страны не поддержал предложенный кабмином проект бюджета на текущий год, Санчес решил объявить о проведении досрочных выборов.

По их итогам победу одержала ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса главой кабмина. Это означает, что для переизбрания генсека социалистов на пост премьера партии нужна поддержка других политических сил.

Главным потенциальным союзником ИСРП является левая "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиаса, которая настаивала на формировании коалиционного правительства с социалистами. Кроме того, сначала лидер партии претендовал на то, чтобы получить пост вице-премьера в обмен на поддержку Санчеса.

Сам и.о. главы кабмина сперва намеревался сформировать однопартийное правительство. Он заявлял, что главным камнем преткновения в ходе переговоров с левыми стали притязания Иглесиаса на кресло в Совете министров страны. При этом сам Санчес выступал против того, чтобы лидер "Подемос" стал членом будущего правительства Испании, обосновывая свою позицию серьезными разногласиями по ряду важных политических вопросов.

В частности, в королевстве в настоящий момент ожидается вынесение вердикта по делу каталонских сепаратистских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости региона в октябре 2017 года. По словам Санчеса, Иглесиас называл подсудимых "политическими заключенными". При этом и.о. главы кабмина настаивал, что в Испании никого не преследуют за их идеи.

В конечном счете лидер "Подемос" заявил о готовности отказаться от своего намерения войти в состав будущего коалиционного правительства с ИСРП. Тем не менее Иглесиас настаивает на том, чтобы в кабмин вошли другие представители его политической силы.

После данного заявления соцпартия и "Подемос" вновь возобновили переговоры.

Пока предсказать, утвердит ли Конгресс Санчеса, сложно. Без помощи со стороны депутатов "Подемос" лидеру ИСРП вряд ли удастся вновь получить пост премьера. Консервативная Народная партия (НП) и центристская партия "Граждане" заявили, что не станут способствовать переизбранию Санчеса. Немаловажной также является возможная поддержка баскских националистов и каталонских партий, поддерживающих независимость региона.

Политический тупик

Испания уже не в первый раз может столкнуться с ситуацией политического тупика. Ранее страна более 10 месяцев жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться по вопросу формирования кабинета.

В конце 2015 года в Испании прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала НП, не получив абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Из-за того, что кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы. По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам.

Разблокировать тупиковую ситуацию в стране удалось благодаря решению федерального комитета ИСРП не голосовать против кандидата от НП Мариано Рахоя, а воздержаться по его кандидатуре в парламенте. Однако не все члены ИСРП, которая является традиционным конкурентом НП, были согласны идти на подобную уступку, что спровоцировало крупнейший внутрипартийный кризис в рядах социалистов и отставку Санчеса с поста генсека. Спустя некоторое время он был снова избран лидером социалистов.

Занять пост премьера главе ИСРП удалось лишь летом прошлого года после того, как испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. Социалисты использовали это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.