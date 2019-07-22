СМИ: премьер Японии готов сохранить ключевых министров в правительстве

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести во второй половине сентября этого года перестановки в составе правительства в связи с прошедшими в воскресенье выборами в верхнюю палату парламента. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri .

По ее сведениям, Абэ хочет сохранить ключевых министров, в том числе вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу. Они неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Также высокие шансы остаться в новом правительстве есть у министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который переизбрался в качестве депутата верхней палаты парламента.

Вместе с изменениями в кабинете Абэ также планирует осуществить перестановки в руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Свое место, как ожидается, должен при этом сохранить глава политического совета партии, бывший министр иностранных дел страны Фумио Кисида.

Последний раз перестановки в правительстве Японии проходили в октябре прошлого года по итогам выборов председателя ЛДП. Тогда Абэ поменял министра обороны и назначил на этот пост Такэси Иваю.

По итогам выборов в верхнюю палату парламента ЛДП и ее партнер по правящей коалиции партия Komeito сохранили имевшееся у них большинство. Однако коалиции, а также оппозиционной партии "Ниппон иссин но кай" ("Ассоциация обновления Японии") и нескольким независимым кандидатам, выступающим за проведение конституционной реформы, не удалось получить необходимые для беспрепятственного голосования две трети мест.